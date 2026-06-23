Ivan Zazzaroni torna a parlare di Palestra su Instagram dopo l'incontro tra l'agente del giocatore e l'Inter. Nei giorni scorsi si era parlato dell'intenzione del giocatore di dare priorità al club nerazzurro per una crescita graduale e quindi qualche anno in più in Serie A prima di provare eventualmente un'avventura all'estero.
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Zazzaroni: “Priorità Inter? Palestra può finire in Premier: il Chelsea offre il doppio”
Il club nerazzurro ha formalizzato la sua offerta al giocatore ma il club londinese, interessatissimo all'esterno, sarebbe pronto a mettere sul tavolo 5 mln all'anno
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Ma - spiega il giornalista - il Chelsea avrebbe fatto al giocatore un'offerta che è esattamente il doppio di quella nerazzurra. "La priorità all'Inter? Il progetto? Il Chelsea gli offre il doppio, 5 netti l'anno per 5 anni contro i 2,5 a salire dei nerazzurri".
La proposta dell'Inter è stata formalizzata nell'incontro con l'agente del calciatore. Ma ora - spiega Zazzaroni: "Palestra può finire in Premier. In precedenza lo stesso Chelsea stava trattando Wesley della Roma".
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