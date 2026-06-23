Il club nerazzurro ha formalizzato la sua offerta al giocatore ma il club londinese, interessatissimo all'esterno, sarebbe pronto a mettere sul tavolo 5 mln all'anno

Ivan Zazzaroni torna a parlare di Palestra su Instagram dopo l'incontro tra l'agente del giocatore e l'Inter. Nei giorni scorsi si era parlato dell'intenzione del giocatore di dare priorità al club nerazzurro per una crescita graduale e quindi qualche anno in più in Serie A prima di provare eventualmente un'avventura all'estero.