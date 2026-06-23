FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Zazzaroni: “Priorità Inter? Palestra può finire in Premier: il Chelsea offre il doppio”

calciomercato

Zazzaroni: “Priorità Inter? Palestra può finire in Premier: il Chelsea offre il doppio”

Zazzaroni: “Priorità Inter? Palestra può finire in Premier: il Chelsea offre il doppio” - immagine 1
Il club nerazzurro ha formalizzato la sua offerta al giocatore ma il club londinese, interessatissimo all'esterno, sarebbe pronto a mettere sul tavolo 5 mln all'anno
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Ivan Zazzaroni torna a parlare di Palestra su Instagram dopo l'incontro tra l'agente del giocatore e l'Inter. Nei giorni scorsi si era parlato dell'intenzione del giocatore di dare priorità al club nerazzurro per una crescita graduale e quindi qualche anno in più in Serie A prima di provare eventualmente un'avventura all'estero.

Zazzaroni: “Priorità Inter? Palestra può finire in Premier: il Chelsea offre il doppio”- immagine 2
Getty

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ma - spiega il giornalista - il Chelsea avrebbe fatto al giocatore un'offerta che è esattamente il doppio di quella nerazzurra. "La priorità all'Inter? Il progetto? Il Chelsea gli offre il doppio, 5 netti l'anno per 5 anni contro i 2,5 a salire dei nerazzurri".

Zazzaroni: “Priorità Inter? Palestra può finire in Premier: il Chelsea offre il doppio”- immagine 3
Getty

La proposta dell'Inter è stata formalizzata nell'incontro con l'agente del calciatore. Ma ora - spiega Zazzaroni: "Palestra può finire in Premier. In precedenza lo stesso Chelsea stava trattando Wesley della Roma". 

 

Leggi anche
Aperta la clamorosa pista di mercato: “Solo un’ipotesi, ma l’Inter ha...
Biasin: “Se chiedi all’Inter gli acquisti da fare, ti rispondono con queste parole...

© RIPRODUZIONE RISERVATA