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Carlos Augusto è pronto a legarsi all'Inter fino al 2031. Lo farà al termine di una trattativa comunque non rapida, ma in cui c'è sempre stata la volontà di andare avanti insieme. Torna sul tema la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina:

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"Nel frattempo, però, l’Inter ha compiuto un primo passo strategico: per avvicinare così tanto l’intesa con Carlos è servita pazienza, che poi è la dote principale della casa. Dentro alla crescita del mancino c’è, infatti, la perseveranza di chi ha dovuto aspettare parecchio, forse troppo. Le 46 presenze totali della scorsa stagione non bastano a descrivere la dura vita di chi deve sgomitare tra quei due talenti mancini in apparenza inattaccabili.

Eppure, il tempo ha fatto il suo corso e oggi né Dimarco né Bastoni sono così sicuri di avere un posto sicuro di fronte all’irrompere del brasiliano. Il mancato Mondiale è stato poi un propulsore potente: l’estate senza Seleçao ha portato tante notti insonni, ma ha caricato Carlos Augusto come un proiettile: in questo inizio di stagione c’è tutta la voglia di mettersi in mostra per Ancelotti e il ct avrà notato il modo feroce in cui ha recuperato palla contro lo Shakhtar e poi ha puntato la porta ucraina. Intanto, continuerà a farlo a Milano, sulla carta p er un quinquennio ancora".