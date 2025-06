In vista di Inter-Urawa Red Diamonds, Cristian Chivu recupera Pio Esposito dall'infortunio e l'attaccante classe 2005 potrebbe avere anche una chance, anche se non dall'inizio.

"Dopo i 19 gol in B con lo Spezia, Pio ha una grande occasione, ovvero provare a convincere Chivu e il club a tenerlo in organico, magari fino a gennaio"

"Al momento è richiesto da mezza Serie A, l'Inter ragiona solo un prestito per ritrovarlo al top nell'estate 2026, ma non è da escludere la permanenza, anche se in avanti arriverà Bonny dal Parma e continua il lavoro ai fianchi del Manchester United per prelevare Hojlund, il candidato principale al ruolo di terza punta (smentita invece la voce su Rashford)", spiega l'edizione odierna di Tuttosport.