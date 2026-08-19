Lo aveva detto a inizio estate e continua a ribadirlo anche oggi. Julian Alvarez non si muove dall'Atletico Madrid e le parole del presidente del club spagnolo lo ribadiscono nuovamente. In un'intervista ai media spagnoli il numero dell'AM, Enrique Cerezo, ha detto: «Fin dall'inizio abbiamo comunicato al Barcellona che volevamo tenere Julián, e così è stato. È un nostro giocatore e una parte molto importante della squadra. Vogliamo che resti con noi».

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Lo aveva già detto a inizio mercato, ma da Alvarez era arrivate parole chiare sul suo desiderio di passare al Barcellona. Proprio in merito a quelle parole il presidente Cerezo si è espresso: «Non so se Julián si scuserà, ma credo che ci metterà due partite a conquistare di nuovo i suoi tifosi. È un giocatore fantastico. È una persona eccellente. E sono convinto farà una stagione importantissima con noi che vogliamo lottare per vincere il campionato».

I media catalani si sono affrettati a scrivere che il Barcellona non ritiene ancora chiusa la questione e aspetterà ancora fino alla fine della settimana per capire se ci sono ancora le condizioni di ingaggiarlo. L'attaccante argentino resta la priorità dei blaugrana. Nei giorni scorsi si era parlato di alternativa Lautaro. Ma il capitano nerazzurro è troppo importante per l'Inter e le voci sul Barça sono state subito smentite, almeno in Italia.

In Spagna invece, forse anche dopo queste parole sono rispuntate le voci che parlano di un possibile assalto blaugrana al giocatore nerazzurro.

(Fonte: El Desmarque-Sport)