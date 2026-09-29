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L'Inter pensa al presente ma anche al futuro e monitora i giocatori che potrebbero essere utili per rinforzare la rosa di Chivu. La questione portiere rimane sempre aperta e dipenderà anche dal rendimento di Martinez.

Come rivela il Quotidiano Sportivo, "L'Inter segue con interesse anche la situazione di Alex Meret: il portiere, tra l'altro, assistito da Federico Pastorello, procuratore in ottimi rapporti col club di Viale della Liberazione.

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Molto ovviamente dipenderà dal rendimento futuro di Martinez (ed eventualmente del vice-Provedel): perciò i campioni d'Italia osservano pure Santiago Beltran, portiere argentino del River Plate (con passaporto italiano), il cui contratto scade il 31 dicembre. E' stato monitorato anche dalla Juventus, e più di recente dal Manchester United e dal Real Madrid".