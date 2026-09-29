La questione portiere rimane sempre aperta e dipenderà anche dal rendimento di Martinez

Andrea Della Sala
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L'Inter pensa al presente ma anche al futuro e monitora i giocatori che potrebbero essere utili per rinforzare la rosa di Chivu. La questione portiere rimane sempre aperta e dipenderà anche dal rendimento di Martinez.

Come rivela il Quotidiano Sportivo, "L'Inter segue con interesse anche la situazione di Alex Meret: il portiere, tra l'altro, assistito da Federico Pastorello, procuratore in ottimi rapporti col club di Viale della Liberazione.

alex meret portiere napoli
Getty Images

Molto ovviamente dipenderà dal rendimento futuro di Martinez (ed eventualmente del vice-Provedel): perciò i campioni d'Italia osservano pure Santiago Beltran, portiere argentino del River Plate (con passaporto italiano), il cui contratto scade il 31 dicembre. E' stato monitorato anche dalla Juventus, e più di recente dal Manchester United e dal Real Madrid".

Dario Baccin

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