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Il rinnovo di Carlos Augusto è ormai una priorità per l’Inter. Se il fascicolo che riguarda il brasiliano è diventato una priorità, il motivo appare ben chiaro.

“La dirigenza nerazzurra avverte da tempo ormai l’esigenza di riconoscere al brasiliano uno status diverso, non soltanto attraverso il prolungamento dell’accordo attuale, ma anche con una gratificazione economica messa abbondantemente in preventivo” scrive il Corriere dello Sport.

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Carlos Augusto sta confermando partita dopo partita la sua importanza nello scacchiere tattico dell’Inter di Cristian Chivu a suon di gol e prestazioni di livello.

NON SOLO UN’ALTERNATIVA

“L’affidabilità sia da terzo che da quinto lo rende più di una semplice alternativa a Bastoni e Dimarco: da quel lato l’allenatore sa di poter pescare a occhi chiusi senza avvertire il timore che il rendimento della squadra ne possa in qualche modo risentire”.

PUNTI PREZIOSI

Come evidenzia il Corriere dello Sport, l’exploit di inizio stagione di Carlos Augusto ha portato punti preziosi, sia in campionato che in Champions League.

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RINNOVO CARLOS-AUGUSTO INTER

La trattativa per il rinnovo prosegue e si appresta a raggiungere il rettilineo finale:

“Marotta e Baccin ne sono pienamente consapevoli, per questo motivo si stanno accingendo a percorrere l’ultimo miglio nella trattativa che legherà a doppia mandata l’ex Monza ai colori nerazzurri fino al 2031. Il dialogo tra le parti riguarda ovviamente la suddivisione tra parte fissa e bonus di un ingaggio che nel complesso dovrebbe superare i 4 milioni di euro, approfittando anche dei benefici del decreto crescita su cui poter contare fino al 2029”.

CARLOS AUGUSTO CONVOCATO COL BRASILE

Dopo la delusione per la mancata convocazione al Mondiale, Carlos Augusto è stato convocato dal Brasile di Ancelotti:

“Su di lui evidentemente ha cambiato idea anche Carlo Ancelotti, che è tornato a inserirlo nella lista dei convocati: proprio la delusione per l’esclusione dall’ultimo mondiale è stata la spinta per dare ancora di più in fase di preparazione in estate per dimostrare tutto il suo valore”.