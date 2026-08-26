L'aggiornamento sul possibile ulteriore colpo in entrata per i nerazzurri dall'edizione odierna del quotidiano
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Le porte del mercato non sono ancora chiuse per l'Inter. Da qui a martedì i nerazzurri si riserveranno di verificare la fattibilità di ulteriore innesto da consegnare a Cristian Chivu per la stagione appena iniziata. Il focus riguarda ovviamente il reparto avanzato, con delle caratteristiche che forse ancora mancano e che potrebbero tornare utili. Ma arriverà davvero qualcuno prima del gong?
L'aggiornamento sul tema arriva dal Corriere della Sera in edicola oggi. Si legge infatti: "Arriverà una quinta punta in grado di dare imprevedibilità nei finali di gara bloccati? Nessuno ha certezze, dipende se nella coda del calciomercato si verificheranno offerte economicamente e tecnicamente vantaggiose".
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