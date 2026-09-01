La ricostruzione del pensiero dei dirigenti nerazzurri a poche ore dalla chiusura della finestra estiva di mercato
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L'ultimo giorno di mercato non regalerà sorprese in casa Inter. Almeno stando a quanto riporta anche oggi il quotidiano Libero, dalle cui colonne arriva una ricostruzione del pensiero dei dirigenti di viale della Liberazione. Si legge infatti:
"L'Inter sta ben volentieri a guardare questi ultimi giorni di pazzo mercato. A differenza dell'anno scorso quando nell'ultimo giorno cedette Pavard per far entrare Akanji, stavolta ha già sistemato tutto e tutti, compreso Massolin (in prestito al Cagliari). il mercato è chiuso, la rosa è completa, il quinto attaccante è sempre stata una favola da fantamercato. Ricordando che spendere qualcosina in meno e finire prima rispetto agli altri, magari regala meno emozioni fuori dal campo ma dovrebbe regalarne di più dentro il campo".
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