Nerazzurri e Colchoneros restano favoriti nella corsa al difensore argentino: ecco cosa sta succedendo
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Si allunga la lista dei corteggiatori di Cristian Romero. Il difensore argentino di proprietà del Tottenham è nel mirino dell’Inter e piace all’Atletico Madrid. Nelle ultime ore, però, anche l’Arsenal si è inserito nella corsa all’ex Genoa, Juventus e Atalanta.
Secondo quanto riferisce il Times, gli Spurs sono a conoscenza dell’interesse dei Gunners ma non vogliono cedere il proprio capitano ai rivali storici nel nord di Londra. Per questo motivo Atletico e Inter restano le favorite nella corsa a Romero.
Il Times ribadisce che l’Inter ha già un accordo con il Tottenham per circa 40 milioni di euro mentre manca l’intesa con il calciatore e il suo entourage per quanto riguarda lo stipendio.
Romero è pronto a lasciare il Tottenham dopo quattro stagioni con la maglia degli Spurs: arrivato nell’estate 2022, un anno fa aveva firmato il rinnovo fino al 2029 dopo aver ereditato la fascia da capitano da Son Heung-Min.
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