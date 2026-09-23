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Altri rumors su Federico Chiesa e l’Inter nell’ultima finestra di mercato. Si tratta di un nome che ritorna, già accostato negli anni passati ai nerazzurri come possibile rinforzo per le corsie laterali e l’attacco. Ma cosa c’era di vero?

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Non c’è stata nessuna reale trattativa tra Chiesa e l’Inter secondo quanto riportato a fine mercato da Fabrizio Romano, neanche tra i nerazzurri e il Liverpool. Nessun contatto tra le parti, neanche negli ultimi giorni di mercato.

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La verità è che il colpo last minute poteva essere soltanto un'opportunità, ma legata all’uscita di Luis Henrique. Se il brasiliano fosse partito, il club nerazzurro sarebbe intervenuto sul mercato per regalare a Chivu una quinta punta o un esterno con caratteristiche offensive. Ma alla fine Luis Henrique è rimasto in nerazzurro e fin qui ha totalizzato 3 presenze in Serie A.