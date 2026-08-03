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Due nomi caldi per la fascia destra dell'Inter. Cristian Chivu si è espresso chiaramente dopo l'ultima amichevole contro il Manchester City: aspetta un rinforzo per le corsie laterali. Ecco le ultimissime dal sito di Repubblica:

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"Archiviati i mancati arrivi di Palestra, passato al Chelsea per 60 milioni, e di Khalaili, fermato dalla mancata idoneità alle visite mediche, l’Inter è concentrata sulla ricerca dell’erede di Dumfries, ceduto al Real per i 20 milioni della clausola rescissoria. Offerta per Diaby dell'Al-Ittihad: 18 milioni più Asllani.

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Con il Tottenham è in corso una doppia trattativa che coinvolge Romero e Spence. L’argentino è la priorità assoluta per rinforzare la difesa dopo gli addii di Acerbi e De Vrij. Gli Spurs continuano a chiedere 50 milioni, l’Inter è ferma a 40. Romero vuole lasciare Londra e ha dato il proprio assenso al trasferimento in nerazzurro. Quanto a Spence, l’esterno inglese, reduce da un ottimo Mondiale, può giocare su entrambe le corsie, pur preferendo quella sinistra. La valutazione di 40 milioni al momento è considerata eccessiva dall’Inter", si legge.