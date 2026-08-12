GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

L'Inter ha raggiunto l'accordo totale con il Tottenham per Djed Spence che diventerà il sostituto di Denzel Dumfries sulla fascia destra. I nerazzurri hanno già avviato tutto l'iter che poi dovrebbe portare Spence a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, visto che il laterale inglese è atteso domani a Milano.

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Si parla di un investimento da 31,5 mln di euro più bonus che andranno al Tottenham, mentre Spence dovrebbe firmare un contratto da 3 mln netti a stagione.

Spence-Inter, peso a bilancio

Ma che impatto avrà l'operazione Spence sul bilancio dell'Inter? Il calcolo lo fa Calcio e Finanza: "Secondo le indiscrezioni della stampa, l’esterno firmerà un contratto di cinque anni fino al 30 giugno 2031, motivo per cui la quota ammortamento per la stagione 2026/27 – se le cifre fossero confermate dal bilancio che chiuderà il 30 giugno 2027 – dovrebbe essere pari a 6,3 milioni di euro.

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A questa cifra bisognerà aggiungere poi lo stipendio lordo dell’inglese. Spence, in maglia nerazzurra, dovrebbe guadagnare 3 milioni di euro netti a stagione, corrispondenti a 5,55 milioni lordi. Sulla base di queste cifre, il costo complessivo del calciatore per l’Inter sul bilancio 2026/27 dovrebbe essere pari a 11,85 milioni di euro"