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Un tentativo reale dell'Inter nella scorsa finestra di mercato per un titolarissimo della Roma. Rumors su Manu Koné e Wesley durante l'estate, ma i dirigenti nerazzurri in realtà si sono mossi per un altro giocatore giallorosso.

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Ed è stato lo stesso giocatore in questione a svelarlo, a mercato terminato. Una vera e propria rivelazione. "No all’Inter campione d’Italia che mi voleva fortemente? Si fa che al cuore non si comanda, come ho detto.

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Ho un rapporto speciale, la Roma me la sento dentro di me dal primo giorno che sono qui, il rapporto poi è diventato ancora più solido negli anni. Volevo fortemente restare qui col mister e i compagni per essere protagonista, ce lo meritiamo noi giocatori, i tifosi, la città. Quando si fa parte di una famiglia è difficile andarsene". Sono le parole a Sky di Gianluca Mancini, che in estate appunto ha detto no all'Inter per restare alla Roma. Era in cima alla lista dei desideri dei dirigenti per rinforzare la difesa di Cristian Chivu.