Un nome che ritorna sui tavoli di lavoro dei dirigenti dell’Inter. Beppe Marotta e Piero Ausilio si stanno muovendo per rinforzare la rosa di Cristian Chivu e un profilo in particolare è riemerso in questi giorni.

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Ecco quanto svelato da calciomercato.com: “John Stones era già stato proposto ai nerazzurri tra marzo e aprile e il suo nome è tornato sul tavolo nerazzurro anche nelle ultime settimane. Un Mondiale da protagonista hanno rilanciato la sua candidatura e soprattutto hanno cancellato i dubbi sulla sua condizione fisica. L'Inter sta facendo le dovute riflessioni, Stones è un profilo fatto e finito, che può adattarsi rapidamente all'idea di calcio di Chivu. Esattamente come successo un anno fa per Akanji. Per il classe 1994 c'è però grande concorrenza, a partire dal Chelsea, a caccia di un giocatore esperto che possa guidare il reparto”, si legge