Il mercato nerazzurro potrebbe chiudersi con un ulteriore innesto
VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."
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Il mercato in entrata dell'Inter potrebbe non chiudersi con l'ingaggio di Curtis Jones, ormai vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra. Un ultimo innesto, secondo La Stampa, potrebbe riguardare il reparto avanzato: "Chivu lo ha voluto (Jones) per aumentare il tasso di imprevedibilità della manovra. Potrebbe andare in questa direzione anche l'ultimo possibile innesto interista: un fantasista o ala che sappia saltare l'uomo per rendere più immediato l'assalto alla porta avversaria, sgravando i compagni dall'esigenza di aggirare le difese in modo talvolta dispendioso.
Risponde a questo identikit Moussa Diaby, anche se il nome del rinforzo di fine agosto potrebbe essere diverso. Per mettere in atto questo proposito tattico, però, serve qualche cessione, in particolare quella di Luis Henrique. Da lì possono arrivare le risorse indispensabili per completare l'organico di Chivu con un ultimo regalo dopo i doni recapitati ad Appiano Gentile dall'Inghilterra".
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