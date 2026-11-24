Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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Tra i giocatori tenuti sotto stretta osservazione dall'Inter c'è l'attaccante del Monza Gustavo Varela. Il portoghese sta disputando una grande stagione e il club nerazzurro considera la sua candidatura.

Come scrive il Corriere della Sera, "Contro la Fiorentina in tribuna c’erano il direttore sportivo dell’Inter Dario Baccin e il suo braccio destro Simone Lo Schiavo. Per Baccin era la quarta volta dal vivo: l’Inter lo segue da vicino settimana dopo settimana, da quando Varela segnò proprio contro i nerazzurri a San Siro, al debutto assoluto in serie A. Può diventare un’opzione concreta soprattutto per giugno. Una formula possibile sarebbe provare a bloccarlo già a gennaio, lasciandolo in prestito al Monza fino al termine della stagione".

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"La concorrenza c’è. Il Napoli conosce il giocatore e ha già parlato con il suo agente, anche se la pista resta complicata. La Juventus continua a osservarlo ma al momento l’interesse è meno concreto. Nelle ultime settimane anche Barcellona e Arsenal hanno mandato osservatori a vederlo dal vivo. Per entrambi, il passo fatto fin qui è seguirne la crescita".