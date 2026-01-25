Portiere Inter, Vicario in pole ma occhio a quest’altro nome della Premier

L'addio di Sommer è infatti inevitabile e Martinez potrebbe rimanere ma non come titolare: non solo Vicario, l'Inter segue altri profili

Matteo Pifferi Redattore 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 10:46)

Uno dei temi caldi per l'estate in casa Inter sarà quello di trovare il nuovo portiere titolare. L'addio di Sommer è infatti inevitabile e Martinez potrebbe rimanere ma non come titolare.

"Sommer, sinora criticato per la poca reattività tra i pali e prestazioni spesso insufficienti si è giocato l’ultimo jolly col Pisa. Questi saranno i suoi ultimi mesi con l’Inter, con “Pepo” Martinez che al contempo spera di avere un maggiore minutaggio rispetto a questa prima parte di annata (dopo l’incidente di ottobre ha però giocato solo due volte, contro Venezia in Coppa Italia e Bologna in Supercoppa)", si legge su Tuttosport.

Sempre il quotidiano, poi, fa il nome di Vicario che sarebbe in pole per diventare il nuovo estremo difensore nerazzurro. "Emiliano Martinez resta una possibilità, ma non la prima scelta, occhio a Atubolu del Friburgo e a Jorgensen del Chelsea", chiosa Tuttosport che fa, per la prima volta, il nome di Jorgensen, danese classe 2002 ex Villarreal e ora al Chelsea.