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Curtis Jones e l'Inter, un inseguimento reciproco iniziato a gennaio e che dura tutt'ora, con la volontà comune di trovarsi finalmente insieme a Milano. Il centrocampista inglese non ha mai voluto ascoltare altre proposte, come ricorda Tuttosport: "Jones non ha mai smesso di vedersi in nerazzurro.

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La sua estate, anzi, è stata uno spot di interismo: ha rifiutato il rinnovo proposto dal Liverpool, ha detto no alla cessione al Nottingham Forest e ha accusato un leggero infortunio all'anca che l'ha portato a dare forfait nelle ultime amichevoli della squadra di Iraola. Il sì di Jones all'Inter finora è rimasto limpido, a differenza, per esempio, di quello di Palestra".