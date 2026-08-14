Dopo l'arrivo di Spence, le attenzioni del mercato dell'Inter sono incentrate su Curtis Jones. Ci sarà ancora da trattare con il Liverpool per trovare l'intesa sulla cifra, mentre lato giocatore c'è già un accordo di massima e lo stesso Jones sta mandando segnali, anche social, circa la sua volontà di trasferirsi a Milano.

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"Con Jones, Chivu avrebbe tre nuovi titolari rispetto all’ultima stagione. Il primo, ovvero John Stones, lo ha conosciuto mercoledì alla Pinetina, il secondo - Spence - lo abbraccerà probabilmente già oggi e il terzo arriverebbe prima dell’esordio in campionato. Nel caso in cui dovesse rimanere pure Benjamin Pavard - condizionale è d’obbligo perché se arrivasse un’offerta andrebbe valutata, alla luce del suo ingaggio da 5 milioni, troppi per una riserva -, sarebbe evidente pure l’upgrade nella batteria dei difensori centrali, considerato che il francese - al rientro - e Stones, andrebbero a sostituire Stefan De Vrij e un Francesco Acerbi ormai arrivato a fine carriera", si legge su Tuttosport che poi parla anche della società.

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"Se Chivu può contare su una super-rosa, con due titolari per ruolo è soprattutto per merito della proprietà che, come avvenuto un’estate fa, non ha venduto nessuno tra i titolari, fatta eccezione per Dumfries soltanto perché l’olandese ha fatto valere la clausola rescissoria presente nel suo contratto. Anche se non hanno avuto l’eco dei colpi di mercato tout-court Oaktree ha inoltre investito quasi trenta milioni (poi bilanciati dalle cessioni) per riscattare Akanji e riportare alla casa Alexandar Stankovic, tolto dal mercato nonostante il suo cartellino fosse una sorta di “assegno circolare” alla luce dei tanti club che hanno chiesto informazioni all’Inter", chiosa Tuttosport.