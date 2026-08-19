I bianconeri hanno valutato anche il profilo del brasiliano: ipotesi impossibile

Fabio Alampi
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La Juventus è alla ricerca di un terzino sinistro: tra i profili presi in esame dalla dirigenza bianconera, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche quello di Carlos Augusto.

Carlos Augusto
Getty Images

Un'ipotesi tramontata sul nascere, per volontà dei vertici nerazzurri: "Per quanto riguarda il terzino sinistro, la Juventus ha fatto anche un ragionamento appena abbozzato su Carlos Augusto, ma senza mai avviare un vero e proprio dialogo: al netto dei costi dell'operazione - anche quelli, nel caso, da valutare attentamente - è stato chiaro da subito senza arrivare alla fonte diretta, che l'Inter non ritenesse l'esterno brasiliano sul calciomercato (ancor più con la possibile uscita di Luis Henrique)".

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