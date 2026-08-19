VIDEO FCIN1908 / Riso: "Frattesi e C. Augusto, ecco la situazione. Mancini? Io volevo..."

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La Juventus è alla ricerca di un terzino sinistro: tra i profili presi in esame dalla dirigenza bianconera, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche quello di Carlos Augusto.

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Un'ipotesi tramontata sul nascere, per volontà dei vertici nerazzurri: "Per quanto riguarda il terzino sinistro, la Juventus ha fatto anche un ragionamento appena abbozzato su Carlos Augusto, ma senza mai avviare un vero e proprio dialogo: al netto dei costi dell'operazione - anche quelli, nel caso, da valutare attentamente - è stato chiaro da subito senza arrivare alla fonte diretta, che l'Inter non ritenesse l'esterno brasiliano sul calciomercato (ancor più con la possibile uscita di Luis Henrique)".