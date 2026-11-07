Carlos Augusto resta la priorità, ma Marotta e Baccin lavorano già sugli altri contratti. Nel 2027 scade il turco, mentre diversi big sono legati fino al 2028
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Non solo Carlos Augusto. L’Inter lavora sui rinnovi del contratto di diversi giocatori in rosa. Il club nerazzurro vuole prolungare il matrimonio con alcuni calciatori e sta andando in questa direzione, come spiega il Corriere dello Sport.
Il fascicolo che riguarda il brasiliano è quello considerato più urgente, per blindarlo ed evitare sorprese, ma non è l’unico su cui Marotta e Baccin stanno lavorando.
IL RINNOVO DI CALHANOGLU“Del contratto di Calhanoglu, in scadenza nel 2027, si parlerà nelle prossime settimane. L’intenzione è di arrivare a definire anche la questione del turco entro la fine dell’anno solare”.
INTER, I RINNOVI IN BALLO“Gli altri discorsi, a partire da quello che riguarda Federico Dimarco e tutta la truppa di coloro che sono in scadenza nel 2028, da Bastoni a Thuram e Akanji, fino alle questioni più delicate di Stones, Pavard e Zielinski, saranno calendarizzate nell’agenda del nuovo anno”.
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