Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

Il Monza è stato bravo a scovare un attaccante forte come Varela, che prima giocava nella Serie B portoghese. La domanda puntuale dei tifosi, in casi come questi, è sempre una. Perché i grandi club non ci hanno pensato? Bruno Longhi ha un'idea precisa in merito: CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO.