Perché nessun grande club di Serie A ha pensato a Varela? Il giornalista sportivo se lo spiega così
Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari
Il Monza è stato bravo a scovare un attaccante forte come Varela, che prima giocava nella Serie B portoghese. La domanda puntuale dei tifosi, in casi come questi, è sempre una. Perché i grandi club non ci hanno pensato? Bruno Longhi ha un'idea precisa in merito: CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO.
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