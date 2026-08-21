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Nell'ultima settimana di mercato può accelerare la trattativa tra Inter e Roma per la cessione di Luis Henrique in giallorosso. C'è ancora distanza sulla formula, ma cominciano ad emergere le possibili cifre dell'affare. Ecco, secondo Calcio e Finanza, l'impatto che avrebbe questo trasferimento sui conti dei due club: "Partendo dall’ipotesi di un trasferimento a titolo definitivo o con obbligo di riscatto (con condizioni tali da equipararlo a una cessione definitiva), se l’operazione si concludesse sulla base di 25 milioni di euro, l’Inter – considerando un valore residuo di poco meno di 18 milioni di euro – farebbe registrare una plusvalenza da 7 milioni di euro.

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A questa cifra si aggiungerebbe il risparmio su quota ammortamento e stipendio lordo (9,1 milioni) per un effetto positivo complessivo di 16,1 milioni di euro. Lo scenario cambierebbe radicalmente nel caso in cui, invece, i due club si accordassero per un prestito con diritto di riscatto. In questo scenario l’Inter risparmierebbe sull’ingaggio del calciatore – con un effetto positivo sui conti per poco più di 4,6 milioni di euro – ma continuerebbe a sostenere l’ammortamento, fino alla data dell’eventuale riscatto: una differenza di 11,5 milioni rispetto allo scenario precedente.

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Di conseguenza, i costi sarebbero più bassi anche per la Roma. I giallorossi dovrebbero coprire lo stipendio del calciatore, ma a meno che non si raggiunga un accordo per un prestito oneroso, questa sarebbe l’unica spesa sostenuta dal club dei Friekin, con una differenza di 5,9 milioni rispetto all’acquisto a titolo definitivo, immaginando che in questo caso la Roma copra solamente il medesimo ingaggio versato dall’Inter".