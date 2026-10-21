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Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha parlato così di Inter-Shakhtar, match valido per la terza giornata della League Phase di Champions:

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"L'Inter credo che vinca 5-0 stasera. Lo Shakhtar hanno dei talenti ma hanno anche la classifica che li lascia tranquilli e quindi non faranno una partita irreprensibile dal punto di vista difensiva e soprattutto l'Inter non la classifica che la lascia tranquilla e quindi entrerà in campo come i tori a caricare. Se l'Inter fa meno di tre gol, mi sorprendo molto ma io dico 5-0"

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Trevisani su Luis Henrique

"L'Inter gioca a pallone e lui ha i piedi fucilati, ha solo forza fisica"