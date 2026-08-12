In queste ore si sono intensificate le voci sull'interesse della Roma per Luis Henrique. Da Alfredo Pedullà arrivano alcune precisazioni sul giocatore brasiliano che vanno controtendenza rispetto alle indiscrezioni raccolte su una bozza di accordo tra i due club per il giocatore.

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"Luis Henrique (notizia di lunedì) è stato proposto due settimane fa dall’Inter. Nelle ultime 48 ore la Roma non ha avuto contatti con i nerazzurri", spiega l'esperto di mercato sul suo profilo X. La richiesta dei nerazzurri resta alta e per questo Pedullà spiega: "Difficile pensare oggi che metta 30 milioni su un esterno ritenuto più offensivo che difensivo e che l’Inter vuole scaricare. Al massimo un prestito con diritto ma in un’altra fase del mercato".

Luis #Henrique (notizia di LUNEDÌ) è stato proposto due settimane fa dall’#Inter. Nelle ultime 48 ore la #Roma non ha avuto contatti con i nerazzurri. Difficile pensare oggi che metta 30 milioni su un esterno ritenuto più offensivo che difensivo e che l’Inter vuole scaricare. Al… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 11, 2026

"Non escludiamo riaperture, solo a certe condizioni, ma oggi la Roma pensa ad altre soluzioni offensive, più competitive. Buona fritturina prima di Ferragosto", conclude.