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"Tutte le strade almeno apparentemente portano a Luis Henrique". Arrivano conferme sul cambio di rotta della Roma: ora il brasiliano dell'Inter è diventato il primo obiettivo in entrata per i giallorossi. Lo riporta oggi anche Il Messaggero.

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"Il brasiliano è da diversi giorni sul taccuino, piace per la sua duttilità (può giocare sia a destra che a sinistra) ma l'affare ancora non si è sbloccato. Il motivo è ovviamente di natura economica. La distanza con l'Inter rimane soprattutto sulla formula.

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La Roma vorrebbe prenderlo in prestito (anche oneroso) con diritto di riscatto, mentre i nerazzurri preferirebbero almeno inserire l'obbligo con condizioni semplici - come per esempio la salvezza del club giallorosso - per incassare poco meno di 30 milioni".