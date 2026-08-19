Nelle scorse ore SportMediaset aveva parlato di un incontro molto positivo tra Inter e Liverpool alla presenza di intermediari italiani. E si parlava di una chiusura della trattativa a stretto giro per una cifra vicino ai 35 mln bonus inclusi. C'erano dei dettagli da perfezionare che sono stati perfezionati. Tanto che ora dagli stessi giornalisti del noto canale sportivo arriva la notizia secondo la quale l'Inter ha trovato l'accordo con il Liverpool per il centrocampista.

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Inter, accordo totale con il Liverpool per Curtis Jones. 30M + bonus ai Reds. Ultimi dettagli per consentire al centrocampista inglese di viaggiare verso Milano per visite e firma.@sportmediaset https://t.co/AzBw332m30 — Orazio Accomando (@OAccomando91) August 19, 2026

Giocatore in arrivo

"30M + bonus ai Reds. Ultimi dettagli per consentire al centrocampista inglese di viaggiare verso Milano per visite e firma con l'Inter", scrive Accomando su X confermando le notizie arrivate nel primo pomeriggio sulla chiusura della trattativa e giocatore che nel giro di qualche ora sarà in città per completare l'iter con il club nerazzurro, firmare il suo contratto e unirsi alla squadra di Chivu nei giorni che precedono l'esordio in campionato con il Monza.