Sergio Barila, agente del secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez , ha parlato ai microfoni de l'Interista del futuro del giocatore. «Si trova bene a livello personale, è in uno dei più grandi club europei ed è una buona opportunità per continuare a crescere. Ovviamente come tutti sarebbe più felice se giocasse di più ma ha un compagno di squadra di alto livello che sta giocando da titolare e bisogna rispettare le scelte dell'allenatore», ha detto.

«Se sarà schierato in Coppa Italia? Decide il tecnico chi schierare e lui lavora per farsi trovare pronto. Lui è un ottimo portiere e sono sicuro che l'Inter tutta sarà contenta di lui quando troverà il suo spazio perché avrà un buon rendimento, ne sono sicuro. Inzaghirichiede un certo livello con i piedi? Josep ha una buona personalità e mentalità e anche con i piedi sa fare bene. È una caratteristica che richiedevano i suoi allenatori in Spagna e in Germania ed è sicuramente uno dei motivi per i quali è arrivato a Milano. I rumors su una cessione a gennaio? Normale che le società si informino sulla sua situazione: è un buon portiere e i club vogliono conoscere i suoi pensieri rispetto al suo futuro. Ma Josep ha ha analizzato bene la situazione quando ha deciso di trasferirsi a Milano. I suoi pensieri sono rivolti solo al club nerazzurro», ha concluso il procuratore dell'estremo difensore.