VIDEO / Massolin, che numero! Doppia finta su Pavard e gol

Alle 20.45 il Cagliari affronta la Juventus all'Unipol Domus, nel match valido per la sesta giornata di Serie A. La squadra di Pisacane è quarta in classifica con 12 punti, frutto di 4 vittorie e una sconfitta, contro l'Inter.

La Juventus, invece, è settima a quota 10 e punta a vincere per accorciare il gap dalle primissime posizioni. Ecco le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus, le scelte di Pisacane e Spalletti. A sorpresa, nel Cagliari, gioca Massolin, arrivato in prestito dall'Inter. Esordio assoluto per il classe 2002.

FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Massolin, Maldini; Mendy.

A disposizione: Sherri, Radunovic, Kevin Carlos, Fazzini, Deiola, Nzola, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Liteta, Sugawara, Sulev, Sugamele, Fadera.

Allenatore: Fabio Pisacane.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Sarr; Conceicao, McKennie, N. Gonzalez; Kolo Muani.

A disposizione: Pinsoglio, Radu, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Zhegrova, Alajbegovic, Cambiaso, Rugani, Woltemade, Cabal.

Allenatore: Luciano Spalletti