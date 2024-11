Pesano su Correa non soltanto le valutazioni di tipo tecnico. L'argentino infatti si è dimostrato inadeguato finora anche dal punto di vista fisico: "Nelle ultime 3 stagioni, Correa ha trascorso 227 giorni in infermeria. Basterebbe questo per spiegarsi come l'argentino non abbia reso secondo le aspettative. Un totale che raggiunge la mostruosa cifra di 37 partite saltate per noie fisiche, praticamente un campionato intero degli ultimi tre. Caviglia, polpaccio, coscia, ginocchio, tendine, bicipite femorale, anca, di tutto. L'argentino negli ultimi mesi ha avuto problemi praticamente a tutto il corpo".