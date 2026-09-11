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Delle prestazioni di Diouf da esterno e della crescita del francese ha parlato Fabrizio Biasin a L'ascia raddoppia:

Diouf? Mi ha impressionato positivamente, perché l'anno scorso sembravano 25 milioni spesi e buttati dalla finestra. E invece quando alla conferenza Chivu ci tiene a dire: ho in mente una cosa per Diouf, una pazza idea, provare a trasformarlo in un quinto. Quando dice questa cosa, tutti quanti dicono: ecco, l'Inter non ha ancora preso il sostituto di Dumfries, stanno ragionando su Diouf, un disastro annunciato. In realtà il ragazzo si è convinto, e non è la cosa più facile del mondo, cioè dire a una mezzala: vai a fare teoricamente il difensore, perché teoricamente dovresti essere un difensore. E lui ha dimostrato di non avere intanto nessun tipo di problema dal punto di vista del carattere, e poi anche le qualità per farlo quel ruolo. Poi non basta una partita, non ne bastano due, non ne bastano tre, però siamo già a tre di buon livello.

Al Bernabéu non aveva di fronte un giocatore qualunque, aveva Cucurella, campione del mondo. Ha fatto vedere di avere le qualità che mancano al resto della squadra, cioè la capacità nell'uno contro uno di creare la superiorità. Deve migliorare in alcune cose, perché non è assolutamente perfetto, ma intanto con questo inizio di stagione si è guadagnato la pre-convocazione con la Francia. Se lo dicevamo due mesi fa ci mettevamo a ridere, l'idea che Diouf potesse rientrare nel giro della nazionale francese. E quindi molto bene come inizio, è un inizio, ma è un ottimo inizio.