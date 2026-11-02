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Dopo la debacle nel derby di sabato sera, in conferenza stampa con Cristian Chivu è emerso il discorso legato alla quinta punta: l'Inter, con Lautaro infortunato e Bonny e Pio debilitati dall'influenza, si è trovata a dover giocare con il solo Thuram davanti senza di fatto avere ricambi. Ecco che quindi ora il club sta seriamente pensando all'inserimento di un altro attaccante a gennaio, come spiega Tuttosport: "La "riflessione" di Chivu ora apre a questo possibile scenario. Molti nomi accostati ad agosto, dunque, potrebbero tornare d’attualità fra due mesi, senza dimenticare quei giocatori che nel frattempo il nuovo ds Dario Baccin sta valutando.

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Come per esempio Paul Mendy del Cagliari, fresco di rinnovo col club sardo, ma prima punta, quindi obiettivo più per il futuro. Come Jay Robinson del Monza, lui sì fantasista che potrebbe completare l’organico di Chivu. Peccato però che il 19enne sia in prestito secco dal Southampton e ogni discorso sia quindi da rimandare all’estate. Sono liberi Sancho e Sterling, ma essendo inglesi non possono essere tesserati avendo l’Inter già occupato tutti gli slot per extracomunitari (Icardi ha passaporto italiano). Il francese Diaby, obiettivo nel gennaio scorso, si è accasato al Bayer Leverkusen.

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E allora chissà che non torni d’attualità Federico Chiesa, vecchio pallino di Marotta e sempre chiuso al Liverpool. Per ritrovare la nazionale avrebbe bisogno di giocare con maggiore continuità e forse l’Inter non sarebbe la soluzione ideale, ma sicuramente avrebbe più chance rispetto a quelle nulle che sta trovando con i Reds. Un altro vecchio obiettivo è Raspadori che rischia di trovare poco spazio nel sistema di Sarri, ma verrebbe a fare la quinta punta? Piace molto il 18enne Samuel Inacio del Borussia Dortmund, ma costa già tanto. Più facile, quindi, se club e Chivu converranno sulla necessità di intervenire, che Baccin tiri fuori dal mazzo una carta a sorpresa".