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Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari, esperto di mercato, ha parlato così dell'operato dell'Inter di quest'estate e di cosa può succedere ora: "L’Inter si ritrova con una rosa che offre a Chivu una quantità di alternative probabilmente superiore rispetto alla passata stagione e con un centrocampo nel quale qualità, profondità e caratteristiche differenti consentono soluzioni tattiche difficili da trovare altrove in Italia.

Il tutto senza che la proprietà abbia dovuto aprire indiscriminatamente i cordoni della borsa. Adesso resta da capire quale sarà il passo successivo. Potrebbero esserci nuovi incastri, soprattutto se il mercato in uscita dovesse produrre qualche sorpresa. Ma esiste anche la tentazione, tutt’altro che irrazionale, di limitarsi a sfoltire la rosa dagli esuberi e considerare conclusa la fase degli acquisti.

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Perché il vero messaggio lanciato dal mercato interista non è soltanto nei nomi arrivati. È soprattutto nel modo in cui sono arrivati. L’Inter ha aspettato quando poteva aspettare, ha cambiato obiettivo quando era necessario farlo e ha insistito quando riteneva che il prezzo richiesto non fosse coerente con il valore dell’operazione. È una filosofia lontana dal mercato spettacolare e dalle grandi dichiarazioni, ma perfettamente coerente con i vincoli della nuova proprietà".