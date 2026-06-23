"Marotta ha provato a spegnere le voci sull’Inter: «Non abbiamo fatto niente, non lo abbiamo cercato. Se mi chiedete se lo stiamo trattando, rispondo no». Ndicka è considerato uno degli incedibili, salvo offerte irrinunciabili, che ad oggi non sono arrivate né dall’Italia né dall’estero anche se la partenza di Bastoni potrebbe cambiare gli equilibri e le strategie", si legge sul Messaggero.