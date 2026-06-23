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Messaggero: “Ndicka? Marotta nega ma potrebbe diventare opzione per l’Inter se…”

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Da Roma arrivano aggiornamenti sul futuro di Ndicka: la Roma non vorrebbe venderlo, Marotta ieri ha smentito l'interesse dell'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

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Beppe Marotta, presente ieri in FIGC per le elezioni del nuovo presidente, Giovanni Malagò, ha parlato anche di Ndicka, difensore che la Roma potrebbe vendere entro il 30 giugno per rientrare nei parametri UEFA.

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"Marotta ha provato a spegnere le voci sull’Inter: «Non abbiamo fatto niente, non lo abbiamo cercato. Se mi chiedete se lo stiamo trattando, rispondo no». Ndicka è considerato uno degli incedibili, salvo offerte irrinunciabili, che ad oggi non sono arrivate né dall’Italia né dall’estero anche se la partenza di Bastoni potrebbe cambiare gli equilibri e le strategie", si legge sul Messaggero.

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I giallorossi, in ogni caso, devono vendere un big e in quest'ottica il principale indiziato è Koné, che piace ad Atletico Madrid ed Arsenal. Destinato al rinnovo, invece, Gianluca Mancini, accostato all'Inter nella prima fase del mercato.

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