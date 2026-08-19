Non è in discesa la trattativa tra l'Inter e la Roma per la cessione di Luis Henrique
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L'esterno dell'Inter, Luis Henrique, è in uscita dai nerazzurra e la principale interessata è la Roma, ma la trattativa non è semplice.
Come scrive il Messaggero, "Si complicano le cose per Luis Henrique. L'intesa economica con l'Inter ancora non è stata trovata, la Roma vorrebbe prenderlo in prestito (anche oneroso) con diritto di riscatto mentre i nerazzurri continuano a chiedere 30 milioni. E una pista, però, ancora viva e che potrebbe tornare a scaldarsi a fine mercato".
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