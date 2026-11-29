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Intervenuto a Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha commentato così la notizia del possibile inserimento dell'Inter per Hermoso, in scadenza di contratto con la Roma:

L'Inter e i parametri zero: occhi su Hermoso. "Da ambiente Roma filtra..."

"Gli allenatori cambiano le vite, spostano carriere, sono troppo determinanti. Chi allena può inventare un ruolo che un giocatore non ha mai fatto, può dare una carriera che un giocatore non ha avuto.

Skysport

Si parla di un interesse eventuale dell'Inter per Hermoso se non dovesse rinnovare la Roma: Hermoso girava per prestiti un anno e mezzo fa, non era considerato buono per giocare della Roma e Gasperini in 48 ore ne ha fatto un perno della Roma, uno che era considerato non da Roma. Capisci di che parliamo? Carriere e vite che cambiano in continuazione. L'unica cosa che non sta riuscendo a cambiare la storia, per il momento non ha vinto lo scudetto e non ha portato trofei ma il lavoro, la qualità, le parole di Luis Enrique sono fatti, non saranno trofei ma sono fatti"