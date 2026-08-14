Ci sono novità su Issiaka Kamate, classe 2004 in uscita dall'Inter. Nei giorni scorsi sembrava ad un passo l'operazione tra i nerazzurri e l'Espanyol per circa 3-4 mln di euro più una percentuale sulla rivendita in favore dell'Inter.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Getty Images

In realtà la trattativa è ancora in corso perché il club spagnolo non ha ancora sciolto le riserve se affondare o meno per Kamate.

Intervenuto su Twitter, Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ne ha parlato così:

Getty Images

"Issiaka Kamate resta una opzione valida per l'Espanyol ma il club spagnolo, dopo nuovi contatti con l'Inter nelle ultime ore, deve decidere se chiudere o meno l'operazione. L'Inter è in attesa. Kamate ha anche un'altra offerta sul tavolo"