Ci sono novità su Issiaka Kamate, classe 2004 in uscita dall'Inter: l'Espanyol ha contattato i nerazzurri nelle ultime ore
VIDEO FCINTER1908 / Inter, allenamento in Germania: in gol anche Kamate su assist di Mkhitaryan
Ci sono novità su Issiaka Kamate, classe 2004 in uscita dall'Inter. Nei giorni scorsi sembrava ad un passo l'operazione tra i nerazzurri e l'Espanyol per circa 3-4 mln di euro più una percentuale sulla rivendita in favore dell'Inter.
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In realtà la trattativa è ancora in corso perché il club spagnolo non ha ancora sciolto le riserve se affondare o meno per Kamate.
Intervenuto su Twitter, Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ne ha parlato così:
"Issiaka Kamate resta una opzione valida per l'Espanyol ma il club spagnolo, dopo nuovi contatti con l'Inter nelle ultime ore, deve decidere se chiudere o meno l'operazione. L'Inter è in attesa. Kamate ha anche un'altra offerta sul tavolo"
Issiaka Kamate sigue siendo una opción vigente para el Espanyol, pero el club español, tras nuevos contactos con el Inter en las ultimas horas, debe decidir si cierra o no la operación.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 14, 2026
El Inter está a la espera. Kamate también tiene otra oferta sobre la mesa. @marca
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