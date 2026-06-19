Alfio Musmarra ha commentato così la situazione Palestra, sempre più vicino a diventare un giocatore dell'Inter

Matteo Pifferi Redattore 19 giugno 2026 (modifica il 19 giugno 2026 | 16:16)

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha commentato così la situazione Palestra, sempre più vicino a diventare un giocatore dell'Inter:

"Palestra è un giocatore che l'Inter vuole fortissimamente, ne abbiamo parlato per tanto tempo e dopo l'incontro di ieri si sono sbloccate le cose. Vedo che questo ha dato fastidio a qualcuno e lo capisco, quando si parlano di certe cifre anche noi avevamo dubbi se il giocatore vale quelle cifre ma credo che non spetti a noi fare queste considerazioni.

L'Inter è sempre stata molto attenta ai conti, ha recuperato dal punto di vista finanziario e ha fatto sparire tutti gli economisti di giornata che parlavano di fallimento o altro, evidentemente è stata brava a recuperare stando attenta ai conti. Se il club decide di fare uno sforzo per Palestra è perché lo ritengono un giocatore dal futuro assicurato, su Palestra c'era anche il City ma Palestra ha sempre dato priorità all'Inter.

Se arriverà, per quanto sia giovane e di prospettiva, dovrà saper gestire anche la valutazione, statene certi, ci saranno alcuni che punteranno il dito sulla valutazione anche se questo vale un po' per tutti. Dovrà essere brava la società, l'allenatore, la dirigenza e anche i compagni di squadra. Palestra per me ha qualità fantastiche, è un talento ma ha tutto da dimostrare. Un conto è giocare nel Cagliari, un altro è se giochi in una grande squadra con tutti gli occhi addosso. Perso Dumfries, dovevi prendere un giocatore che potesse accendere i tifosi e gli stessi italiani interisti della Nazionale considerano Palestra un giocatore dal futuro assicurato"