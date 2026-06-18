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calciomercato
Musmarra: “Oltre a Frattesi c’è un altro interista con le valigie pronte”
Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra, giornalista, ha analizzato anche le possibili uscite in casa Inter, partendo da Frattesi ma coinvolgendo un altro giocatore nerazzurro:
"Sulla questione Frattesi, il ragazzo ha aperto al trasferimento in Premier League ma vuole un po' aspettare. Non c'è nessuna fretta per chiudere il trasferimento, perché anche nel mentre possono arrivare offerte di club più importanti, sappiamo com'è il calciomercato e, secondo me, dal suo punto di vista fa anche bene ad aspettare un po' di tempo. Non deve avere fretta né lui né l'Inter soprattutto quando c'è di mezzo un Mondiale dove possono succedere tante cose, infortuni o altro.
Non ha senso accettare proposte così presto a meno che non siano da parte di club di primissima fascia. In attesa di capire quello che accadrà con Luis Henrique, un altro con le valigie pronte. Non credo che Diouf possa essere l'alternativa di Palestra nel caso arrivi. Diouf mi pare non abbia dimostrato quell'attitudine alla fase difensiva. Se dovesse partire Luis Henrique l'Inter andrebbe su un altro profilo che ad oggi non conosco"
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