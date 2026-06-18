Musmarra: “Oltre a Frattesi c’è un altro interista con le valigie pronte”

"Frattesi ha aperto al trasferimento in Premier League ma vuole un po' aspettare", ha detto Musmarra sul centrocampista italiano

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra , giornalista, ha analizzato anche le possibili uscite in casa Inter, partendo da Frattesi ma coinvolgendo un altro giocatore nerazzurro:

"Sulla questione Frattesi, il ragazzo ha aperto al trasferimento in Premier League ma vuole un po' aspettare. Non c'è nessuna fretta per chiudere il trasferimento, perché anche nel mentre possono arrivare offerte di club più importanti, sappiamo com'è il calciomercato e, secondo me, dal suo punto di vista fa anche bene ad aspettare un po' di tempo. Non deve avere fretta né lui né l'Inter soprattutto quando c'è di mezzo un Mondiale dove possono succedere tante cose, infortuni o altro.