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calciomercato
Musmarra: “Nico Paz? Ecco cosa ha in mente di fare l’Inter se ci fosse uno spiraglio”
Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha parlato così del mercato dell'Inter, dalla suggestione Nico Paz fino alle probabili uscite dopo l'arrivo di Palestra:
"Sul discorso Nico Paz ad oggi è difficile e impensabile però bisogna stare lì a vedere cosa succedere. Il Real e Mourinho evidentemente non puntano su questo giocatore se escludono il prestito. Vi dico la verità: in tempi non sospetti dicevo che Nico Paz non era già pronto per il Real Madrid e non credevo che Mourinho lo ritenesse idoneo e oggi ne sono convinto. Al Real servono giocatori fatti e finiti, oggi Nico Paz è un giocatore forte, in Italia fa la differenza ma Madrid è un'altra cosa, le pressioni a Madrid sono un'altra cosa.
Anche il ragazzo ha fatto bene a provare a rimanere al Como, però bisogna vedere e questo accordo tra Como e Real Madrid non c'è. L'Inter fa bene a stare lì in disparte e ad osservare la situazione, poi chi lo sa? Magari a determinate condizioni economiche si può pensare di fare un certo tipo di discorso ma non subito, serviranno prima delle uscite.
Dopo Palestra, l'Inter dovrà fare spazio con Frattesi, Luis Henrique. Se ci dovesse essere qualche spiraglio per Nico Paz, va da sé che l'altro sacrificato è Stankovic. Oggi non si parla più neanche di Bisseck ma è un giocatore da tenere monitorato, se il Bayern domani si sveglia e mette sul tavolo 40-45 mln… sappiamo come funziona in Italia"
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