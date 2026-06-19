"Sul discorso Nico Paz ad oggi è difficile e impensabile però bisogna stare lì a vedere cosa succedere. Il Real e Mourinho evidentemente non puntano su questo giocatore se escludono il prestito. Vi dico la verità: in tempi non sospetti dicevo che Nico Paz non era già pronto per il Real Madrid e non credevo che Mourinho lo ritenesse idoneo e oggi ne sono convinto. Al Real servono giocatori fatti e finiti, oggi Nico Paz è un giocatore forte, in Italia fa la differenza ma Madrid è un'altra cosa, le pressioni a Madrid sono un'altra cosa.