Musmarra: “Palestra e Curtis Jones? Non so se l’avete notato ma Ausilio…”

Alfio Musmarra ha riportato aggiornamenti su Palestra e Curtis Jones in ottica Inter: le sue parole dal canale Youtube

Matteo Pifferi Redattore 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 16:33)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Alfio Musmarra, intervenuto su Youtube, ha fatto il punto della situazione sulla trattativa per Palestra con l'Atalanta: "Non so se avete notato ma tra il podcast di Cattelan e il Festival di Parma, avete visto come Ausilio parla del sostituto di Dumfries? Non so se ci avete fatto caso ma Ausilio dice che il sostituto sarà comunque forte, dice e non dice. A me ha trasmesso la sensazione che abbia il sorcio in bocca, come se non può dire qualcosa perché non è chiusa ma c'è la volontà di farlo. A me ha dato questa sensazione.

Dobbiamo sempre stare attenti alle parole ma mi dà la sensazione non dico di sbilanciarsi ma anche per Curtis Jones è diverso. Sul sostituto di Dumfries si è sbilanciato tanto, dice che sarà molto forte, è la candidatura di un esterno di livello e non ne vedo molti altri all'infuori di Palestra perché non abbiamo mai parlato di alternative, non ce ne sono mai state e su questo mi lascia ben sperare.

E mi pare di capire che la situazione Palestra sia un po' più avviata di Curtis Jones, un po' tanto più avviata ma magari posso sbagliare, è una sensazione. Se mettiamo insieme i puntini, la strada per Palestra è segnata, mi sento ottimista, potrebbe essere la settimana giusta. Prima si lavorerà su Palestra, poi su Curtis Jones che resta un obiettivo ma non è mai facile trattare con le squadre inglesi, vediamo cosa succederà, anche la volontà del giocatore conta. Non ci sono grossi dubbi sui nomi, non mi aspetto nomi che non siano ancora usciti. Se arrivassero Solet, Jones e Palestra non sarebbe una cosa negativa. Mi auguro che Stankovic rimanga, sentendo le parole di Ausilio credo che una possibilità gli verrà data in ritiro"