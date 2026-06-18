Affare Palestra, Musmarra ammette: “Ho un po’ paura a dirlo ma…”

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Palestra

Matteo Pifferi Redattore 18 giugno - 17:10

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Palestra: "In mattinata c'è stato, a sorpresa, un incontro tra Inter e Atalanta per Palestra, i due club non si incontravano da un mesetto. E' stato un incontro molto positivo tra le parti, l'Inter ha alzato l'offerta e adesso si aspetta una risposta dell'Atalanta. La cosa che possiamo dire è che è stato un incontro positivo, estremamente cordiale.

Ho un po' paura a dirlo ma, da questo punto di vista, filtra ottimismo sul buon esito della trattativa. Però è giusto attendere e aspettare, in questo momento abbiamo già visto come vanno altre trattative che sembrano andare in un modo salvo poi finire in un altro.

Oggi c'è stato un incontro positivo, si attende ora la risposta dell'Atalanta, è stato un bel segnale da parte dell'Inter e della proprietà di alzare l'offerta per un ragazzo che ha fatto solo una stagione in Serie A. Palestra ha dato la priorità all'Inter, non ha voluto parlare con club stranieri, per l'Inter è una giornata positiva"