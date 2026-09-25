Federico Dimarco non ha risposto alla convocazione di Roberto Mancini per un problema fisico e quindi il suo posto sulla fascia sinistra verrà preso, già a partire dal match contro il Belgio, da Calafiori.

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Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così proprio del dualismo tra il difensore dell'Arsenal e l'interista: "Se fosse stato disponibile Dimarco, chi avrebbe giocato, lui o Calafiori? Posso dire una cosa? Se fanno la difesa a 3 e lui gioca nel centrocampo a 5 ce ne sono pochissimi nel mondo bravi come lui, ha un piede spaziale, ma per me nella difesa a 4 non c'è verso, non c'è allenatore che tenga, lui non ci può giocare, va in confusione, in fase difensiva lui va in confusione se c'è la difesa a 4.

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Poi, guarda caso, all'Inter prima Inzaghi non ha mai fatto la difesa a 4, Chivu non la fa mai, in Nazionale ci ha provato Spalletti ed è stato un disastro. E dico anche questo: non so se Dimarco fa il titolare con Mancini"