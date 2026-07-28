Gli aggiornamenti di Alfio Musmarra sulla questione Romero
VIDEO / Inter, Stones è il re degli scherzi: Tuchel non credeva ai suoi occhi!
Intervenuto sul suo profilo Youtube, Alfio Musmarra ha parlato così della questione Romero, con l'Inter che ci sta provando seriamente per il difensore del Tottenham:
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"Romero? Anche lui, non ai livelli di Stones, ha avuto problemi fisici. La questione è economica: 40 mln di cartellino e 6,5 mln più bonus all'anno di ingaggio, o si riduce l'ingaggio o diventa un'operazione difficilmente fattibile avendo in rosa Pavard. L'importante è aver messo un tassello cioè Stones, vediamo cosa succede con Pavard.
Se esce Pavard e se Romero abbassa le pretese economiche, allora si potrebbe anche andare a dama ma è ancora tutto in alto mare come vi dicevo già da qualche giorno quando si leggeva in giro che Romero era vicino o era quasi fatta. Non è vero che costa 50 mln ma siamo attorno ai 40 mln e forse qualcosa in meno. Se Romero vuole venire all'Inter deve abbassare le pretese, l'ingaggio è spropositato e sproporzionato per la Serie A. Se Pavard non dovesse uscire, Romero difficilmente entrerebbe"
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