Intervenuto sul suo profilo Youtube, Alfio Musmarra ha parlato così della questione Romero, con l'Inter che ci sta provando seriamente per il difensore del Tottenham:

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"Romero? Anche lui, non ai livelli di Stones, ha avuto problemi fisici. La questione è economica: 40 mln di cartellino e 6,5 mln più bonus all'anno di ingaggio, o si riduce l'ingaggio o diventa un'operazione difficilmente fattibile avendo in rosa Pavard. L'importante è aver messo un tassello cioè Stones, vediamo cosa succede con Pavard.

Se esce Pavard e se Romero abbassa le pretese economiche, allora si potrebbe anche andare a dama ma è ancora tutto in alto mare come vi dicevo già da qualche giorno quando si leggeva in giro che Romero era vicino o era quasi fatta. Non è vero che costa 50 mln ma siamo attorno ai 40 mln e forse qualcosa in meno. Se Romero vuole venire all'Inter deve abbassare le pretese, l'ingaggio è spropositato e sproporzionato per la Serie A. Se Pavard non dovesse uscire, Romero difficilmente entrerebbe"