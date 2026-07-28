Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha detto la sua sull'operazione Stones, che l'Inter sta perfezionando in attesa delle visite mediche:

"Il fatto che l'Inter sia ad un passo da Stones ha scatenato il dibattito tra gli interisti, alcuni sono contenti per aver smosso le acque prendendo un giocatore internazionale.

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Il dibattito è giusto e lo condivido appieno: se sta bene, è un giocatore che può giocare in ciabatte. Ed è evidente che le ultime due stagioni lasciano perplessi, ha saltato 24 e 34 partite ma è altrettanto vero che ha giocato 5 partite su 8 al Mondiale facendo anche buone cose. Ricordo che McTominay era un giocatore normale in Inghilterra e in Italia fa la differenza.

Il nodo cruciale è la condizione fisica, se supera le visite mediche e sta bene, è un giocatore che può fare bene anche in Italia, diventa importante nelle turnazioni, magari giocando anche in Champions League"