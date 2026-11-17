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"Sebastiano Esposito è nuovamente nei pensieri del Napoli. Come quest’estate. Ma stavolta cambia la strategia, perché l’attesa di qualche mese fa non ha pagato. Mentre Sebastiano rompeva col Cagliari e sognava l’approdo in una big, il Napoli rimaneva alla finestra, costretto ad aspettare l’evolversi degli eventi". La Gazzetta dello Sport parla dell'interesse del club di De Laurentiis per Sebastiano Esposito che è stato convocato da Mancini anche per le gare contro la Francia e il Belgio, ha giocato da titolare contro la Nazionale di Zidane ed è invece andato in tribuna nella gara contro la squadra di Van Bommel.

Il calciatore del Sassuolo era stato vicino alla società partenopea già in estate. Ma alla fine là davanti non si è liberato il posto che sarebbe servito per ingaggiarlo.

DAZN

"Così Seba ha scelto Sassuolo, una dimensione ideale per imporsi da protagonista senza troppa pressione. Ma anche in Emilia le cose non stanno andando come ci si aspettava. La squadra fa fatica, Aquilani è stato esonerato e con D’Aversa magari cambieranno le gerarchie. Quello che non è cambiato, invece, è l’interesse forte e concreto del Napoli per un figlio della sua terra diventato grande a Milano. Esposito, nato a Castellammare, non ha mai smesso di credere di poter giocare un giorno con la maglia azzurra al Maradona. E il Napoli, ora, vuole trasformare quel sogno in realtà", si legge sulla rosea a proposito dell'ex nerazzurro.

Il calciatore è arrivato a Sassuolo in prestito con diritto di riscatto a 10 mln. "Il club neroverde - assicura il giornale sportivo - riscatterà Esposito ma questo al Napoli interessa relativamente. Ciò che conta, ora, è capire se e come poter affondare il colpo già a gennaio. Perché nella rivoluzione all’orizzonte, Seba Esposito è lì tra i primi nomi sul taccuino del ds Manna, che ieri a Castel Volturno ha incontrato l’agente del giocatore. I rapporti tra il suo rappresentante e il Napoli sono ottimi da sempre, ma questo non garantisce un finale da fuochi d’artificio. Sta al Napoli trovare la soluzione giusta per poter mettere a disposizione di Allegri un Nazionale giovane e di grande prospettiva".