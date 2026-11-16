Dopo la sconfitta con il Belgio hanno chiesto a Roberto Mancini perché Sebastiano Esposito non è stato convocato. Il rigore che ha 'preso in carica' contro la Francia e poi ha sbagliato sembrava la motivazione. Invece il CT ha spiegato che quell'errore non ha pesato sulla sua scelta.

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"L’assenza di Sebastiano Esposito, in tribuna dopo il rigore sbagliato con la Francia a San Siro che non avrebbe dovuto calciare, ha fatto pensare a una sorta di punizione. Ma il ct azzurro ha chiarito con forza", scrive il Corriere della Sera che riporta le parole del mister.

«È stata una scelta tecnica, da settembre Seba è sceso in campo in quattro partite su cinque, anche abbastanza bene. Per noi è importante provare anche altri giocatori, se no non lo facciamo mai. Il rigore non c’entra assolutamente nulla, i rigori li sbaglia chi li tira. Se uno non li tira, fa fatica a sbagliarli», ha detto.

(Fonte: Corriere della Sera)