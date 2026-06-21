Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato così della notizia uscita stamattina di un interesse dell'Inter per Ndicka: "In tanti mi avete chiesto di Ndicka : io se posso non commento La Gazzetta, bisogna avere rispetto ma Ndicka non è costato 24 mln. La Roma l'ha preso a parametro zero, dobbiamo partire da questo presupposto.

Vi posso garantire due cose, forse tre: la prima è che l'Inter non penserebbe a Ndicka perché sta partendo de Vrij. De Vrij-Panathinaikos è una storia a parte, era un presunto titolare, Ndicka sarebbe un titolarissimo. L'Inter ha puntato Solet, dovrebbe prendere un titolarissimo se dovesse arrivare un'offerta per Bastoni. La seconda cosa, collegata alla terza, è che non ho notizie di offerte programmate o in corso da parte dell'Inter.