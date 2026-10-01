Nico Paz ha brillato nella notte con l’Argentina: 4-0 alla Bolivia e gol da urlo per il gioiello del Como. Ha aperto le danze il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, poi Paz ha segnato con uno splendido tocco sotto morbido. In estate il suo nome era stato accostato all’Inter soprattutto a inizio mercato. Ma cosa c’era di vero?

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A mercato chiuso, Fabrizio Romano ha svelato quanto segue proprio su Nico Paz e l’Inter. “Nico Paz la scorsa estate doveva rientrare al Real Madrid, ma il Como ci ha sempre creduto nel riuscire a contare sulla sua volontà. Posso rivelarvi che Nico ha detto in una chiamata diretta con Jose Mourinho: "Grazie mister per la stima ma voglio restare al Como, penso sia fondamentale per giocarle tutte e crescere". Mourinho e il Real, che ci contavano, si sono ritrovati un ragazzo che ha preferito restare a Como.

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Quando il Real attiva la recompra, il Como rimane in silenzio nonostante la tempesta mediatica di circa 24 ore. Si parlava tanto dell'Inter: l'Inter avrebbe voluto provarci ma lui è stato molto onesto dicendo "io voglio stare al Como". Quel famoso discorso Inter è morto ancora prima di cominciare perché tutto ruotava attorno al Como che ha mantenuto la sua tranquillità forte dell'ok del giocatore”. Ora se lo godono l’Argentina appunto e il Como.