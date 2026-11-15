GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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Interessante aneddoto svelato da Fabrizio Romano sul mercato dell’Inter. Così il giornalista sul suo canale YouTube sul centrocampista ora alla Lazio.

“Frattesi è stato vicino al Nottingham, più volte, era una trattativa vicina a concludersi, l'Inter avrebbe preso Curtis Jones poi non è andata a buon fine a gennaio e Jones è arrivato in estate.

Per Frattesi posso raccontare che un anno fa prime due settimane di agosto 2025 ci aveva pensato anche il Newcastle ma il discorso non è decollato”, ha spiegato.