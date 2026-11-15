Interessante aneddoto svelato da Fabrizio Romano sul mercato dell’Inter: chi sarebbe arrivato in nerazzurro se Frattesi fosse andato al Nottingham a gennaio.

Alessandro Cosattini
Guarro e Pace 40

GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

FC Internazionale v Udinese Calcio - Serie A 2026/27
Getty Images

Interessante aneddoto svelato da Fabrizio Romano sul mercato dell’Inter. Così il giornalista sul suo canale YouTube sul centrocampista ora alla Lazio.

romano

Frattesi è stato vicino al Nottingham, più volte, era una trattativa vicina a concludersi, l'Inter avrebbe preso Curtis Jones poi non è andata a buon fine a gennaio e Jones è arrivato in estate.

Frattesi

Per Frattesi posso raccontare che un anno fa prime due settimane di agosto 2025 ci aveva pensato anche il Newcastle ma il discorso non è decollato”, ha spiegato.

Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti